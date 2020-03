Demandará a productor

EL HIJO DE EL LOCO VALDÉS TRABAJÓ EN LA OBRA LUMINARIA, SIN EMBARGO ELÍAS CAÑETE NO LE QUIERE PAGAR

.- El actor, bailarín y cantante Marcos Valdés ha sido presa del productor de la obra Luminaria, Elías Cañete, quien después de una larga temporada no les ha querido pagar a los actores, entre ellos el hijo de El Loco Valdés, Lucila Mariscal y Alberto Estrada.

En exclusiva para Grupo Cantón, Marcos externó que va a demandar al Elías. “Elías me llamó para hacer Luminaria con Lucila Mariscal y Alberto Estrada, pero es muy triste que pasado casi un año y todavía me debe dinero, lo cual es una falta de respeto muy grande para el actor.

Lo digo para todos mis compañeros, que sepan que hay una persona que no tiene la responsabilidad de pagar… Si estoy pensando en demandarlo, si no me paga sí lo voy a demandar, ya le dije, ya se lo he pedido pero me dice que lo espere y ya pasó un año, no lo puedo esperar más. Si voy a proceder para que me pague, la obra es sensacional, pero no se vale…”.