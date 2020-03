Brote de Sarampión, Covid-19 e Influenza generan crisis sanitaria en la capital

Hugo Hernández

El brote de Sarampión, la presencia del Covid-19 y la Influenza, son factores que incrementan el riesgo de contagio en la Ciudad de México, por lo que el desdén mostrado por la Secretaría de Salud capitalina es un error.

Al respecto, Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México calificó como erróneo el tratamiento que las autoridades locales han dado a la presencia de tres enfermedades que pueden resultar mortales.

“La Secretaría de Salud ha minimizado la presencia de sarampión en la ciudad; es increíble que en estos momentos que enfrentamos al COVID-19, la doctora Oliva López asegure que el virus está controlado, es una mentira porque los casos se incrementan todos los días, por supuesto que el virus está circulando en la ciudad y lo han minimizado”, lamentó.

Consideró que la Secretaría de Salud local debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y no la de líderes políticos que, bajo el argumento de no generar pánico y psicosis, evaden su responsabilidad y no informan la verdadera situación que se vive en la capital.

El líder del panismo en la ciudad criticó el desdén con el que se ha tratado este tema y recordó que a inicios de este mes denunció el desabasto de vacunas doble y triple viral en la red de hospitales capitalinos pero las autoridades han hecho caso omiso.

Dijo que no sólo se requieren cercos sanitarios en las alcaldías donde se han registrado casos, sino un plan integral que garantice el abasto de los fármacos y la atención inmediata de los enfermos de esta enfermedad altamente infecciosa y contagiosa.