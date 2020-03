Sólo falta se declare suspensión de poderes federales

DESDE FILOMENO MATA 8 MOURIS SALLOUM GEORGE @vocesperiodista

CONFORME CREA ESTADO LA EZQUIZOFRENIA COLECTIVA EN…

…México, es posible que nos estemos acercando al momento en que fuerzas de la oposición lleguen al extremo de demandar la desaparición de poderes federales. No es tremendismo: Pruebas al canto. La mañana de ayer, el queretano coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Mauricio Kuri anunció su solicitud a la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta de que se suspendan las actividades legislativas durante el periodo de la fase de contingencia por el coronavirus. El Senado, que hoy suspendió su sesión ordinaria, tendría al mediodía la reunión de la Junta de Coordinación Política. Al momento de escribir estos comentarios, no se confirmaba el encuentro. Según Kuri González, de aprobar el Senado el receso extraordinario, lo mismo debe hacer su correspondiente en San Lázaro. Graves algunos fenómenos contingentes en la escena política nacional, la pachorra es la conducta que por sistema adoptan algunas corrientes partidistas que, sin embargo, no cesan en su grilla electorera rumbo a 2021.

A propósito de 2021, las comisiones de dictamen del Senado tienen pendientes de bajar al pleno los correspondientes a un paquete que abarca desde las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Sistema de Medios de Impugnación, hasta la de Partidos Políticos, etcétera. El grado de urgencia de aquellos procesos legislativos lo indica el hecho de que el Instituto Nacional Electoral (INE), una vez que se designen cuatro nuevos consejeros en San Lázaro, en septiembre-octubre inicia los preparativos de la gran jornada de 2021, con cambio en 15 gubernaturas, elecciones intermedias de diputados federales y, concurrente con éstas, la consulta popular sobre la permanencia del Presidente en Palacio Nacional.