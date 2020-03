“Más vale prevenir que lamentar”

La señora Alicia Montaño de 69 años de edad acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) para someterse a la prueba del coronavirus.

Al salir del hospital comentó que asistió por sugerencia de su médico particular: “Tardé 40 minutos con las dos doctoras que me atendieron. Me hicieron preguntas personales, después me tomaron la presión, revisaron mis pulmones”.

Reiteró que fue su médico quien le recomendó a checarse. “Me dolía la cabeza y todo el cuerpo, más vale prevenir que después lamentarnos. Pero estoy en óptimas condiciones”, dijo contenta.

Doña Alicia asegura que ella y su familia están tomando las medidas de prevención ante la pandemia:” En casa solo vivimos mi esposo y yo, pero cuando llegan a ir los nietos hacemos que se laven las manos, que al destornudar se tapen la boca, por el bien de ellos, así como de nosotros que somos el sector más vulnerable, según dicen los especialistas. También nos mantenemos informados con las noticias del día”.

Abundó que la prueba no tiene ningún costo y que el servicio que brinda el Instituto es bueno y rápido: “Te registras dos veces, te dan un tapa bocas y te regalan gel antibacterial”.

Hospitales a los que puedes acudir en caso de presentar síntomas del COVID-19.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Calzada de Tlalpan, número 4502, Belisario Domínguez Sección 16, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Instituto Nacional de Enfermedades, Ciencias Médicas y Nutrición

Vasco de Quiroga número 15, Belisario Domínguez Secc. 16, Tlalpan, Ciudad de México.

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre

Félix Cuevas 540, Col del Valle Sur, Benito Juárez, Ciudad de México.

Hospital De Especialidades Médicas Centro Médico Nacional La Raza (IMSS)

Azcapotzalco s/n, La Raza, Azcapotzalco, Ciudad de México.

Hospital Infantil de México, Federico Gómez

Doctor Márquez 162, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

También te puedes comunicar a los teléfonos 5337-1845 o al 800 00 44 800 y al correo ncov@dgepi.salud.gob.mx.