Iztapalapa, la más insegura

CIUDAD DE MÉXICO.– La alcaldía de Iztapalapa ocupa el primer lugar entre los habitantes que se sienten inseguros en la demarcación gobernada por Morena, en la encuesta mensual que realiza Massive Caller. En la medición realizada el pasado 15 de marzo de este año, se observa que lejos de abatir los índices, o por lo menos la percepción de inseguridad, en Iztapalapa, el 73% de la población se siente insegura; en tercer lugar está el Municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, con el 70.4% que se sienten inseguros. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la encuesta telefónica revela que entre los alcaldes del país con mayor aprobación de sus habitantes, está la titular de Iztapalapa, Clara Brugada, con 46.8% y, aunque se ubica en el último lugar del ranking, mantiene una aceptación de casi la mitad.

En la prueba demoscópica se observa que entre los alcaldes con menor aceptación de sus gobernados, está la morenista Layda Sansores de Álvaro Obregón; Raymundo Martínez, de Tlahuac; el tabasqueño Néstor Núñez, en Cuauhtémoc; y José Carlos Acosta, de Xochimilco. Pero como no sólo la percepción, sino la inseguridad en la capital es cada vez mayor, no sorprende que, en los resultados de la consulta telefónica de hace unos días, no se encuentre ninguna alcaldía capitalina.