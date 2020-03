Bye Boston… hello Florida

Ciudad de México.- Su entrenador en los New England Patriots, Bill Belichick, quien además fue quien lo reclutó en el Draft 2000, ni siquiera tiene dudas o titubea al referirse a él, porque simple y sencillamente lo considera el mejor de todos los tiempos, hablando de la posición de quarterback en la NFL. “Él fue uno de los creadores originales.

Tom Brady vivió y perpetuó nuestra cultura. Día a día, él era quien establecía el ejemplo de calidad y alzaba el listón. No sólo jugaba bien, no sólo ganaba. Ganó campeonatos una y otra vez. “A veces en la vida tiene que pasar cierto tiempo para que se reconozca a alguien o algo, pero con Tom es distinto. Es una persona especial y el mejor mariscal de campo de toda la historia”, aseguró el entrenador en jefe de los New England Patriots, sólo horas después de que el mismo Tom anunció en redes sociales que se va del equipo, luego de 20 años de apegarse a su disciplina.

Como se estila en los tiempos modernos, siempre anteponiendo la inmediatez y lo mediático, fue a través de las redes sociales que el futbolista californiano dio a conocer su decisión, pues no llegó a un acuerdo para renovar con la organización enclavada en Foxborough para seguir al menos una temporada más. “A todos mis compañeros, entrenadores, ejecutivos, staff y el entrenador Belichick, RKK y la familia Kraft, y toda la organización. “Quiero agradecer por los 20 años anteriores de mi vida, y el compromiso diario de ganar y crear una cultura ganadora construida en valores”, escribió en un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram. “No sé cuál será mi futuro en el futbol americano, pero ya es hora de abrir una nueva etapa”, agregó en unas líneas tituladas: “Para Siempre un Patriot”. Sólo horas más tarde, la misma Liga confirmó que jugará con los Tampa Bay Buccaneers, a cambio de 30 millones de dólares por año. Hoy, cuando comienza la Agencia Libre en el circuito, se confirmará que firmará por dos temporadas.