Alista AMLO plan contra la crisis mundial

“No pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea gobierno el que se lo apriete”, sostuvo el Presidente

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el mantenimiento y fortalecimiento de los Programas Integrales de Bienestar para hacer frente a la crisis económica originada por el coronavirus Covid-19. En el caso de las pensiones, 8 millones de adultos mayores recibirán un bimestre como adelanto del apoyo. El mandatario señaló que “en vez de un bimestre les vamos a entregar dos bimestres (…)en vez de recibir dos mil 670 pesos, van a recibir el doble”. El Jefe del Ejecutivo indicó que en la reunión del martes en Palacio Nacional con integrantes del Gabinete para definir una estrategia ante las circunstancias globales de salud y la caída en el precio del petróleo, se garantizó la continuidad de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

Destacó los esfuerzos que está realizando el gobierno de EU que inyectó cincuenta mil millones de dólares para estabilizar la economía mundial. “Eso ayuda a todos los países del mundo, el que haya estabilidad económica, financiera, no le conviene a nadie que haya recesión mundial, que haya crisis económica”. En lo que a nosotros corresponde, añadió, ya estamos haciendo un plan que tiene como propósito dos elementos: “Uno, que, a diferencia de las crisis anteriores, no le pidamos al pueblo que se apriete el cinturón, sino que sea el gobierno el que se apriete el cinturón, esto no sólo es austeridad, es más trabajo, más eficiencia, menos derroche, pero que no sea el pueblo el que padezca de la crisis, eso lo vamos a garantizar en las circunstancias más complicadas, estamos blindando al pueblo. Y lo segundo es que se mantengan los programas de bienestar y que no se afecte a la población sin aumentar impuestos, sin endeudar al país y sin aumentar el precio de los combustibles”, finalizó.