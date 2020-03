Les pega coronavirus

.- Co tubo les pegó el coronavirus a los cantantes, bandas y grupos norteños mexicanos, que se vieron obligados a suspender sus presentaciones en diferentes plazas de México y Estados Unidos para evitar que la pandemia se propague. Entre los principales afectados se encuentran la Banda MS y El Recodo, quienes por órdenes del gobierno de Donald Trump, se vieron obligados a cancelar sus bailongos en los Iunaites y más suspenden conciertos en E.U.; el parón será por lo menos de dos meses y le afectará el bolsillo considerablemente de Sergio Lizárraga y Poncho Lizárraga, mandamases de ambas bandas, pues tendrán que desembolsar una lana de su bolsillo para mantener a los músicos de sus agrupaciones durante el tiempo que no haya jale para los bailes.

Otros que perderán una buena lana en entradas son Grupo Firme, La Arrolladora Banda El Limón, Remmy Valenzuela, Pancho Barraza, Alfredo Olivas, Los Huracanes del Norte, La Adictiva y Julión Álvarez, aunque este último ya encontró la fórmula para no verse tan afectado, pues ha estado presentándose en evento privados como el de la hija de El Chapo Guzmán y recientemente se presentó en el fraccionamiento Arboledas de Tamaulipas en un baby shower, al lado de Luis Ángel Franco, El Flaco, lo que de inmediato provocó mucho morbo, pues no se sabe a quién fueron a tocarle, ya que no es muy normal que digamos que un cristiano común y corriente contrate a dos estrellas de la talla del chiapaneco y el exvocalista de Recoditos.

También se vieron afectados los músicos de Intocable, pues se iban a presentar el 28 de marzo en el Dallas City Hall junto a la Selección Mexicana de futbol, que se enfrentaría a su similar de Grecia, en una buena combinación de música y futbol, pero se les cebó.

Lo mismo le pasó a Gerardo Ortiz, quien canceló decenas de fechas, pero criticó que mucha gente no ponga atención en su higiene y limpieza, pues esto afecta y pone en riesgo a muchos otros. Otra cosa que afectó a los gruperos fue que se suspendieron importantes ferias y palenques como la Feria del Caballo en Texcoco, Feria de Nayarit, Feria de la Primavera de Jerez Zacatecas, Festiva Toluca 2020 y Feria de San Marcos. En fin, vamos a ver hasta cuándo se termina esta psicosis por el Covid-19, mientras estaremos abstemios de eventos gruperos.

