Hackeo masivo a cuentas de alumnas de la Facultad de Contaduria y administración de la UNAM

Desde uno de los laboratorios de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM fueron hackeadas cuentas de redes sociales y robaron fotografías y videos con contenido privado y sexual de diversas alumnas, material gráfico que luego fue cargado a un archivo de Dropbox y difundido.

Por esos hechos, la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX) realiza una investigación y el archivo ya fue deshabilitado.

De acuerdo con la investigación, el archivo contenía 120 carpetas con los nombres de las diferentes víctimas, así como imágenes fijas y videos.

Una de las víctimas declaró que contabilizó 108 imágenes que ella misma tomó y que compartió con su pareja; también detectó una foto que fue sustraída del muro de Facebook de su novio.

Esta joven detalló en su denuncia que el pasado 3 de enero de 2020, aproximadamente a las 22:40 horas, una conocida le mandó un mensaje de texto vía teléfono en el que la alertaba de esta situación.

“Le pedí que me mandara foto de la carpeta para verificar si era yo; me mandó captura de pantalla y efectivamente aparecía el nombre que tengo de usuario en Messenger y me mandó por WhatsApp la carpeta porque no era posible hacerlo por Messenger. Yo verifiqué las fotografías que tenían las carpetas y, efectivamente, eran 108 elementos”, comentó.

