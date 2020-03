Epidemia no debe contaminarse

Los resultados aplicados en México han dado resultados

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– La estrategia de transparentar todo lo relacionado con el coronavirus COVID-19 en México ha dado resultados, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador quien agregó: “vamos a salir adelante. Hay que tener fe en nuestro pueblo y actuar de manera consciente, no caer en la desinformación.

Todo el tiempo que sea necesario estaremos informando”. Durante el diálogo circular con medios de comunicación, el mandatario agregó que “es parte de la campaña para enfrentar la pandemia. Si hay desinformación, hay rumores, hay pánico; no se ayuda, se afecta. Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda pero no podemos adelantar vísperas”. Asimismo, reiteró su llamado a la calma y recomendó aprovechar el tiempo para fortalecer la unidad en las familias. “Debemos actuar con serenidad y no dejarnos manipular, que la gente nos ayude en eso. Tenemos el apoyo de los ciudadanos, eso es lo más importante, y vamos a enfrentar esta circunstancia especial, esta epidemia. ”, expresó. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, hizo un llamado para que se le vea como un funcionario técnico y no lo lleven al ámbito político, puesto que no le interesa, exhortó a no “contaminar” la epidemia de coronavirus con la agenda política, sino centrarse en la información técnica y fundamentada.