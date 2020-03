De sangre chicana

LA HIJA DEL AMO DEL ESCÁNDALO SE REBELÓ Y PREFIRIÓ EL CAMINO DEL BIEN; ES DE LAS MÁXIMAS FIGURAS DEL CMLL

Ciudad de México.– Lluvia es, sin duda, uno de los más claros ejemplos de que la sangre luchística se trae en las venas, pues aunque heredó la calidad de su padre, Sangre Chicana, el llamado Amo del Escándalo, no quiso seguir sus pasos y optó por pertenecer al bando técnico, desde su debut en 2008 en las filas del Consejo Mundial de Lucha (CMLL). Desde la fecha de su debut, Lluvia dejó de lado el linaje del que forma parte y decidió abrirse camino por méritos propios hasta ganarse un lugar preponderante en las filas de Las Amazonas del CMLL y, aunque el andar ha sido difícil, ha tenido el temple suficiente para no rendirse. Lo anterior le ha permitido conseguir logros importantes, como el Campeonato de Parejas Reina junto a Luna Mágica; además de que en 2009 logró su primera victoria resonante al desenmascarar a La Magnífica en la Arena Coliseo de Guadalajara, Jalisco. Y, en entrevista con Grupo Cantón, Lluvia reconoce que no ha sido fácil llegar al sitio donde está en la empresa Seria y Estable, pero está orgullosa de lo que ha logrado hasta la fecha en las filas del CMLL, pues todo lo que ha logrado con su esfuerzo le ha permitido crecer como deportista y como persona. “Me siento muy orgullosa de lo que estoy logrando y de lo que soy capaz, y quiero que mi padre lo vea, que lo disfrute, porque al igual que yo, es un apasionado de la lucha libre y estuvo luchando 21 años aquí en la Arena México, por eso me ha dicho que siente una gran satisfacción de verme triunfar como luchadora; ‘nunca imaginé ver triunfar a mis mujeres, a mis tesoros’, me ha dicho cuando viene a verme luchar a la Arena México”, señala La Amazona. CUERPO PERFECTO Prepararse día a día en los entrenamientos es una de las características de la luchadora técnica; sin embargo, existe otro reto que la apasiona y es logar poseer el cuerpo perfecto, por lo que año con año se prepara arduamente para participar en el torneo de fisicoculturismo del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. “He participado cuatro o cinco años, siempre he quedado en segundo lugar, pero ya quiero el primero.

Dalys se prepara todo el año, es una persona muy dedicada y entregada, así que no será sencillo este año”, señala. Pero más allá de lograr el primer lugar en el concurso de fisicoculturismo, Lluvia se sincera y asegura que también lo hace para agradar a sus admiradores: “Es algo que hago por mi público, para todos mis fans, para que se entretengan un rato y para que me vean bien físicamente. Es difícil lograrlo, por tantos viajes y funciones, pero me gusta y trato de disfrutarlo”. UN SUEÑO En la magna función de Homenaje a Dos Leyendas 2020, que se aplazó por el Covid-19, el CMLL le rendirá homenaje a su padre, lo cual la hace sentirse muy emocionada, pues le gustaría pisar el ring sagrado de La México Catedral junto con él y sus hermanos: Sangre Imperial, Lluvia, Lady Chicana, Sangre Chicana Jr, Hijo de Sangre Chicana y La Hiedra, quien a pesar de pertenecer a otra empresa, tiene las puertas abiertas para llegar en ese día tan importante para El Pocho Maldito. “Estoy muy contenta por este homenaje, feliz por ser la hija de El Amo del Escándalo, y si el ring de la Arena México hablara, que no diría, por todas las memorables luchas que dio, y nada me gustaría más, que estuvieran aquí todos mis hermanos para poyarlo”, finaliza.