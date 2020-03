Congreso local limita actividades

Hugo Hernández

A partir de este martes, el Congreso de la Ciudad de México anunció una serie de medidas para reducir el trabajo legislativo y así evitar cualquier riesgo por el Coronavirus, por lo que las sesiones de esta semana durarán como máximo tres horas.

Con algunas curules vacías, los legisladores locales iniciaron la sesión anunciando una serie de medidas, como la de permitir a legisladores y personal del Congreso a no asistir en caso de que presenten algún cuadro de riesgo.

Además, el desarrollo de las sesiones se limitará a presentar en tribuna un número menor de propuestas con punto de acuerdo: Morena tendrá derecho a tres por sesión; PAN, dos; y las demás fuerzas políticas (PRD, PT, Encuentro Social, PVEM y PRI), sólo una y desde su curul.

Se suspenderán todo tipo de eventos, como cursos, reuniones, visitas, exposiciones y visitas en el Congreso.

En cuanto al acceso a las instalaciones de Donceles y Allende en los días de sesiones, sólo se permitirá el paso a los legisladores, un asesor por legislador, el personal de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, personal de Resguardo, una persona de enlace del gobierno capitalino, medios de comunicación acreditados ante el Congreso, personal del Canal del Congreso, de limpieza, servicio médico, titulares de las unidades administrativas.

Al respecto, el diputado del PRD Jorge Gaviño responsabilizó al grupo mayoritario de Morena y al gobierno local de no tomar las medidas adecuadas para enfrentar la contingencia por el Covid-19 y puso de ejemplo que no se tienen las pruebas suficientes para detectar los casos.

“Esto es vital para la contención del virus. Los países que están luchando exitosamente contra esta enfermedad, lo están haciendo mediante un buen diagnóstico. No se puede tener un buen diagnóstico si no tenemos pruebas. Lo que tenemos que hacer, es debatir, analizar la información, y nosotros como Congreso tendríamos que estar a la vanguardia de información, y no solamente haciendo pronunciamientos”, recalcó.