Cerrar fronteras “causaría daño económico”: Hugo López-Gatell

Previendo la situación global, donde se considera la propagación del virus en todos los paises, el Subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez concluyó no ser necesario cerrar las fronteras para evitar el contagio exterior.

Comentó que la medida, incluso podría ser contraproducente “El cierre de fronteras no es una situación que vaya a contribuir a detener la epidemia porque, si lo pensamos teóricamente y quisiéramos hacerlo con un mecanismo físico y la amuralláramos la frontera norte y la cerráramos con un candado, lo que haríamos es un inmenso, un monumental y un colosal daño a la sociedad, a la economía de ambos países si hiciéramos lo mismo con la frontera sur, sin que tuviera un efecto neto de retrasar la epidemia, 174 países y muy pronto el 100 por ciento, todo el mundo va a tener suficiente coronavirus para que al interior de sus países circule el coronavirus” advirtió el subsecretario.

El doctor López-Gatell también aprovechó la conferencia en Palacio Nacional para alertar a la ciudadanía y concientizarla respecto a que la epidemia que vivirá México en los próximos días durará “cuando menos” tres meses.

“Ésta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volver a dejarlo muy en claro, hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China; llegó a un punto máximo más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó descender, no necesariamente por las medidas de contención extrema que se tomaron, ya vendrán los estudios para ver si desarrollaron o no defensas“, indicó el subsecretario.

