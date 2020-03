Proponen supervisar escuelas para que cumplan con disposiciones vs Covid-19

Hugo Hernández

Luego de que se declarara de manera adelantada el inicio de las vacaciones de Semana Santa, se deberá implementar un recorrido en escuelas para constatar que se acaten las medidas sanitarias contra el Covid-19, en la capital.

Héctor Barrera Marmolejo, diputado del PAN en el Congreso local, señaló que de encontrar casos en los que no se acate esta disposición, pedirá a las autoridades, junto con la Secretaría de la Función Pública, abrir procesos administrativos en contra de los directivos de planteles que lleguen a ser omisos y pongan en riesgo la vida de la comunidad estudiantil.

El legislador panista añadió que la epidemia del coronavirus ha vencido al Gobierno desde todos los aspectos, pero las escuelas son uno de los principales puntos de riesgo de contagio masivo para las comunidades.

Informó que el staff de su Módulo de Atención Legislativa se mantendrá atento para recibir quejas y brindar orientación a los vecinos de las alcaldías Coyoacán y Benito Juárez, a fin de apoyar a los padres de familia con información respecto de los pasos a seguir si algún infante presentara un cuadro de gripe o algún otro síntoma característico del Covid-19.

Barrera apuntó que los padres de familia pueden ayudar a denunciar la falta de atención y acciones que mitiguen esta enfermedad.

Detalló que solicitará a la SEP federal enviar brigadas a las escuelas capitalinas para que vigilen el cumplimiento de las medidas.

Más allá de la suspensión de clases o vacaciones adelantadas, el diputado del PAN explicó que esto no es suficiente y los protocolos no deben quedar fuera. El Congreso local exige cuidar a los niños y no “jugar con su vida”.