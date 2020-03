No cancelara giras de trabajo dice presidente

López Obrador criticó información falsa que difunden algunos medios, que causa pánico en la sociedad mexicana por esta enfermedad

Por: JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO. – Ante los cuestionamientos sobre si suspenderá o no sus actividades de trabajo y actos públicos por la pandemia de Coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se someterá a las recomendaciones que le den los especialistas. Durante el diálogo circular con los medios de comunicación, el mandatario señaló que el doctor Hugo López-Gatell le dirá la etapa de suspender las giras, no saludos ni abrazos, pero estaré en comunicación con la gente, “vendría aquí y comunicarme con la gente, pero haré caso a los especialistas”.

Asimismo el presidente López Obrador afirmó enfático: “Pero no voy a venir aquí (A Palacio Nacional) con un tapabocas, a la mejor cualquier ciudadano sí pero el presidente no”, reflexionó. También arremetió contra los medios de comunicación por haber informado anoche de la muerte con COVID-19 de un empresario cercano al magnate Carlos Slim, un hecho desmentido por las autoridades. “Hay malestar en los medios de comunicación porque recibían mucho dinero para publicidad, muchos columnistas recibían dinero y estaba subvencionados”, dijo sobre los gobiernos anteriores. Al cuestionársele si se realizaría la prueba de detección del COVID 19, el mandatario aseguró que de ser necesario se realizará el examen de coronavirus, además de ajustarse a los protocolos de salud. Aseguró que actuará de manera responsable y seguirá las recomendaciones de los especialistas: “Yo me ajusto al protocolo de salud, pero si hace falta entonces yo me hago la prueba de coronavirus, hago lo que indiquen los médicos, los responsables”, reiteró. Y el funcionario Hugo López- Gatell, aseguró que la idea de que todos se hagan la prueba del COVID-19 está fuera de lugar y carece de fundamentos científicos.