La madre de Belinda en cuarentena por Covid-19

LA PROGENITORA DE LA CANTANTE NO PUEDE SALIR DE ESPAÑA DEBIDO AL CORONAVIRUS

.- A pesar de que Belinda sigue triunfando con su faceta de empresaria, al sacar su nueva línea de lencería, calzado y pants, la cantante emocionalmente no la está pasando muy bien, puesto que su abuelita se encuentra delicada de salud en España, debido a que recientemente se calló.

Lo más lamentable es que su madre se encuentra cuidando a la abuelita y de paso está en cuarentena en el país Ibérico, puesto que nadie puede salir del mismo por la situación del infame coronavirus. Belinda explicó de qué manera le está afectado el coronavirus. “En este momento, mi abuelita está muydelicada de salud, eso me tiene muy preocupada y triste, a ella le gustaría venir a verme, pero por cuestiones del coronavirus tampoco puede salir de España”, dijo Belinda.

Sin embargo, la actriz de Hoy no me puedo levantar también aclaró que su abuelita no tiene coronavirus, tuvo una caída y la está pasando muy mal. “De hecho, mi mamá está con ella en España desde hace un buen rato y le pido a Dios que se mejore. Estuvo un tiempo hospitalizada pero salió hace unos días, pero ahorita está en casa con cuidados, ahorita no puede hacer nada por su caída, no puede levantarse, ojalá que se recupere pronto”, compartió la estrella del pop, preocupada por su familia.