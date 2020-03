Se suspenden todos los partidos de Liga MX, Ascenso y Femenil

Todos los partidos de la Liga MX, Ascenso MX y Liga Femenil serán suspendidos al concluir este domingo los encuentros de la jornada 10 del primer circuito, informó la presidencia ejecutiva de la Liga MX, para prevenir el contagio del coronavirus.

Esta decisión obedece a la estrecha colaboración que existe del organismo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la cual lleva mando en las medidas preventivas ante esta enfermedad.

“La presidencia ejecutiva de la Liga MX decidió suspender todos los encuentros de la Liga MX, Ascenso MX y Liga Femenil. La medida aplicará desde el término de la jornada 10 de la Liga MX, que concluye este día con el duelo entre América y Cruz Azul”, dice el comunicado del organismo.

También explica que la medida anunciada este domingo se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se determinarán en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

La Liga MX anunció la víspera, que los encuentros programados el sábado y el domingo, en todos sus circuitos se realizaran a puerta cerrada, sin público, y este domingo la medida es cancelarlos.

En el comunicado no se precisa sobre los cotejos de la Copa MX, Sub 17 y Sub 20, pero también se suspenderán porque es una competencia que también depende del aval de la misma Liga MX.