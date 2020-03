Guns N’ Roses clausura primera jornada del Vive Latino

La agrupación estadounidense Guns N’ Roses, se encargó de dar por concluida la primera jornada del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, en la que presumieron lo mejor de su repertorio, así como algunos cóvers.

El encuentro comenzó con It’s So Easy, a la que siguieron Mr. Brownstone y Chinese Democracy. Con Welcome to the jungle, los estadounidenses pusieron a brincar a los miles de espectadores que se reunieron en el escenario principal del evento musical.

Es la primera ocasión en que la agrupación liderada por el cantante Axl Rose y el guitarrista Slash, se presenta en el festival musical que se realiza año tras año, y aunque su interacción con el público fue escasa, el vocalista trató de saludar a su público en español, lo que desató la euforia de un Foro Sol que por vez primera en la jornada, lucía abarrotado hasta la última grada.