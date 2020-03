“Todo un santo”

Like

EL EXTIMBIRICHE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN SU DEBUT PARA LA OBRA MÚSICAL DE JESUCRISTO SÚPER ESTRELLA, QUE SERÁ ESTE 9 DE ABRIL

.- Tras presentarse con sus inseparables colegas en el reencuentro de Timbiriche, el cantante Diego Schoening a hora debutará en la puesta musical Jesucristo Súper Estrella. Sí, el integrante de la banda ochentera se sumará a la obra producida por Alejandro Gou, a partir del 9 de abril, en el nada sencillo papel de Pedro, el cual interpreta actualmente Samo, quien tendrá que dejar la obra para dedicarse por completo a su nuevo material discográfico, el cual se esterena pronto.

La incorporación de Schoening llevará a la nostalgia, ya que la canción “Sueño con volverte a ver” que se desprende de esta obra, fue grabada en la década de los 80’s del siglo pasado por Timbiriche. “Diosito me puso en el camino con esta comedia musical después de tantos años de no hacer una, me vuelve a mi querido México, mi patria amada, y vuelvo a cantar ‘Sueño con volver a verte’”, dijo el cantante.

Además compartió. “Tengo un gran reto, porque estoy ensayando yo solo en mi casa, acá en Estados Unidos, sin embargo le estoy echando ganas, yo estoy a marchas forzadas para hacer un gran papel, ensayando mi parte, leyendo la obra completa” dijo en entrevista. El cantante está trabajando a marchas forzadas para poder explotar al cien su papel.