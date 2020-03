La nueva armadura de Gal Gadot para Wonder Woman 1984

Ciudad de México.- a través de redes sociales la producción de Wonder Woman 1984 presentó un nuevo póster oficial para la secuela que protagonizará Gal Gadot y que tendrá su estreno el próximo 05 de junio.

Lo más llamativo para los fans fue la apariencia de la amazona, quien hará uso de una armadura para luchar contra una nueva amenaza en la novena entrega del Universo extendido de DC.

See you in ‘84! #WW84 pic.twitter.com/SZJcdw519A

— Wonder Woman (@WonderWomanFilm) March 13, 2020