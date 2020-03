Incertidumbre provoca pánico en la capital por el Coronavirus

Hugo Hernández

Ante la falta de información clara y concreta sobre el Covid-19, el pánico podría propagarse en los próximos días en la capital, por lo que algunas voces exigieron al Gobierno local implementar acciones preventivas y de difusión más contundentes para disminuir la posibilidad de un brote de Coronavirus.

Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN capitalino, señaló que no se ha visto ninguna campaña del Gobierno donde se expliquen las medidas preventivas que están tomando para evitar un brote mayor; “estamos frente a una posible emergencia y parece que de la Jefa de Gobierno, no quiere mover ni un dedo sin la autorización del Presidente para no contravenirlo. Es preocupante que el Gobierno Local no le está dando la atención pertinente a esta tema tan importante de salud”.

Estimó necesario ubicar filtros sanitarios en lugares de alta concentración de personas como las estaciones de todos los sistemas de transporte: Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero, así como centros comerciales, estadios, terminales de autobuses y sobre todo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“En las benditas redes sociales hemos visto varias denuncias sobre la falta de filtros o medidas preventivas en el transporte público o lugares de alta concentración que lo único que reflejan es la preocupación de las y los ciudadanos ante la falta de visión de sus autoridades”, aseveró.

Destacó que las autoridades capitalinas no deben desestimar la importancia que tiene esta pandemia y de ser necesario deberán posponer eventos en donde se den grandes concentraciones humanas, como conciertos, encuentros culturales y deportivos y académicos entre otros.

Así mismo, puntualizó que las autoridades locales y federales aún no han dado una respuesta de qué protocolos seguirán con las personas que entran al país y que eventualmente pudieran estar contagiadas sin saberlo.

Anunció que preventivamente, Acción Nacional ha tomado medidas en su sede local y a través de sus redes sociales difundirá información de utilidad sobre los cuidados que se deben tener para evitar contagios como son: lavarse las manos frecuentemente, procurar toser o estornudar cubriéndose la boca y nariz con el codo flexionado, mantener el distanciamiento social de al menos un metro entre cada persona, evitar tocarse ojos, nariz y boca, entre otras.