Historia de Vida: No confundir feminista con feminazi

Con tristeza me tocó ver como algunas de las mujeres que se manifestaron lo hicieron con rabia hacia todos los hombres. Yo puedo decir que soy feminista y no tolero que hablen mal de los hombres, porque tuve un papá y fue un ser extraordinario, y he conocido hombres con mucho respeto hacia la mujer.

No hay que confundir feministas con feminazis, estas últimas son ignorantes, no todos los hombres son malos ni todas las mujeres malas.

Así como no todas las mujeres son buenas ya que hay quienes abandonan antes a sus hijos o los matan, y en mi caso que tengo una hija con capacidades diferentes o discapacidad.

Me ha tocado ver en algunos casos que los papás hombres son los que se hacen cargo de sus hijos con alguna discapacidad, ya sea porque los abandonaron las madres y esposas o porque las madres están ausentes y son muy amorosos con sus hijos.

Todo está en cómo nos eduquen desde el seno familiar. No estoy de acuerdo con los mensajes que incitan a odio y a más violencia.

Mujer y hombre merecemos respeto y somos iguales. La misma Constitución Política lo establece.

Patricia Pastelín

Lectora de Basta!