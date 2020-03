El Gobierno de la CDMX intensificará información sobre COVID-19 en transporte público, plazas y escuelas

Héctor García

El Gobierno de la Ciudad de México, anunció que intensificará los programas de prevención e información en el transporte público, plazas y planteles escolares, sobre el coronavirus o Covid-19-.

A los estudiantes, el GCMX les recomendó quedarse en casa en caso de registrar algún cuadro de gripe y de empeorar llamar a locatel para recibir ayuda médica.

Anunció que para ello, desde hace más de un mes, el personal médico- 32 mil 200 personas-, toman cursos por línea para asesorar a la ciudadanía en la prevención del coronavirus.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que la capital continúa en fase 1 y no hay porque canelar actos masivos, aunque reconoció que el de box y de la olimpiada del conocimiento, no tenían ningún impacto económico y lo mejor fue posponerlos, no así el Vive Latino que se mantiene vigente.