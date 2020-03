VIDEO: Actor Italiano queda atrapado en su casa con su hermana muerta por COVID-19

Italia está viviendo una gran emergencia tras la llegada del coronavirus y el dramático aumento en los casos de coronavirus que ya dejaron más de 190 muertos.

En redes sociales fue difundido el video de un actor y modelo en la ciudad de Nápoles quien quedó atrapado en su casa junto a su hermana muerta, quien habría fallecido por el coronavirus.

El desgarrador video muestra a Luca Franzese totalmente conmocionado por la partida de su hermana, y por la impotencia ante la actitud de las autoridades.

El hombre explica que no puede enterrar a su hermana pues ningún médico acudió a su casa para revisarla, incluso, hasta el momento ninguna funeraria quiere darle servicio al hombre por temor de contagio de la enfermedad.

Italia se convirtió en el segundo país con más infectados y muertos, solo después de China, lugar donde comenzó la pandemia.

“Ella no puede tener una despedida como se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía epilepsia y era una persona de riesgo, el médico no ha ido a casa, ninguna institución le ha hecho caso’, reclama.”