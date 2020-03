Pagano, en problemas

Ciudad de México.- Aguardó sereno el momento para ser parte de los eventos estelares de AAA Worldwide, y hoy esa larga espera lo ubica en un capítulo para el que muchos ya se frotan las manos y se relamen los bigotes.

Pagano, con esa cadencia que decía Juanga, sólo tienen los juarenses, le pondrá el Noa Noa Style a Triplemanía XXVIII exponiendo la cabellera ante el rival acérrimo, Chessman.

En el sitio de las grandes citas, en el escenario en donde las apuestas son el pan nuestro año con año, la Arena Ciudad de México, este par de buenos luchadores intentarán agregarle una coma a su controversia con tintes de bastante sangrienta, porque el punto final, pase lo que pase, ese parece aún muy lejano.

El platillo fuerte de la Tres Veces Estelar tendrá como condimento que, además del triunfo, los aplausos y el reconocimiento del respetable, estará algo en juego, por supuesto siempre inmerso el orgullo.

“Es una gran oportunidad que no puedo desaprovechar y, si salgo victorioso de esta lucha, sería el triunfo más grande. Ya estelaricé la primera Triplemanía en la que estuve, y lo que estaba esperando era una lucha de cabelleras ante Chessman, nunca pensé que fuera en este evento”, dice el esteta juarense en entrevista con Grupo Cantón, y adelanta que espera una batalla con sus reglas y en el corte que más le gusta, bastante extrema.

“Siento que los dos tenemos ese estilo extremo, fuera de serie, Chessman se ha aventado desde jaulas, ha hecho mortales y todo eso, yo me voy a preparar muy cabrón para esta lucha”. Y finalmente, arenga a la afición a que le dé su voto de confianza y apueste por él, pues la seguridad de salir triunfante está intacta. “A la gente le digo que crea en esta lucha, que no sólo crea en mí, que crea que esta lucha va a ser un manicomio”.

“PERDER, NI PENSARLO”

El Asesino de la Luz Roja, en sus formas, sobrado y siempre echado para adelante, ni siquiera se la piensa o lo medita, las baterías están cargadas para salir avante.

“Va a perder Pagano, que más quieres, yo no puedo perder”, dice confiado y arremete: “Él esta ilusionado con luchar conmigo, y le voy a dar la ilusión de poder ganar, pero va a perder, porque hay una gran diferencia de 20 años de experiencia, una gran diferencia de luchar en muchas modalidades que no conoce, él cree que, con romperse lámparas, tablas es todo en la vida, y no es así, le faltan muchas cosas por vivir”. El líder de los OGT’s es enfático, sabe que será una carnicería, aunque utiliza frases amables para descifrar lo que presagia de esta contienda de poder a poder.

“Quiero una lucha donde el que quede consciente arriba del ring, sea el ganador”. Chessman recuerda que Pagano ya le rehuyó a enfrentarlo por las melenas, pues se fue. “Dice el dicho, el que pega primero pega dos veces. Pues yo ya le pegué una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces. Te la voy a poner así, el 1 de enero tuvimos una lucha de cabelleras Joe Líder, él y yo, al final me corrió, yo me estaba quedando.

“Le dije a Joe, ‘salte, me quiero quedar con este wey’, y al final quien salió fue Pagano, fue donde le gané su cabellera a Líder, un luchador extremo muy bueno, al final, ¿quién tuvo miedo?”, sentencia el entrevistado.