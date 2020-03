México libre en decisiones sanitarias; posible nuevo caso de coronavirus: López-Gatell

Ciudad de México.- el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que cada país es libre y soberano de tomar decisiones sobre la situación del coronavirus en el mundo; hasta el momento hay 12 casos en México.

Señalo que respecto a aeropuertos no existe ninguna demostración científica que la restricción de movilidad en los puertos de llegada pueda tener un papel relevante para la protección en salud pública.

Por lo cual “no se pretende restringir los viajes internacionales a México, no cerrar fronteras, ni los puertos marítimos, medidas que no tienen fundamento científico y alteran el comercio internacional”, dijo el funcionario.

Destacó que en México, hasta el momento, hay 12 casos de coronavirus. De estos casos confirmados todos han sido casos leves, excepto uno que se mantuvo en observación avanzada y después de 4 días fue dado de alta.

Añadió que se analiza un 13 caso de un hombre de 71 años que pudiera tener una enfermedad más avanzada por lo que continua en exámenes médicos.

López-Gatell reiteró que se trata de casos importados, es decir, de personas que estuvieron en países en los que hay brotes del virus. En México todavía no existe un escenario de contagio, indicó.