Mariah Carey precavida con el Covid-19

Like

El temor a contraer el coronavirus ya no es solo palpable en España, Italia y las principales zonas afectadas de todo el mundo durante estas últimas semanas. Prácticamente también las estrellas está extremando sus precauciones, para resguardarse de lo que ya es una epidemia mundial. Por desagracia el actor de Hollywood Tom Hansk ya esta infectado de este virus y la ex de Luis Miguel no quiere ser la siguiente.

En las últimas horas, una de las cantantes más famosas del panorama internacional, Mariah Carey, se ha visto obligada a anunciar que cancela sus próximos conciertos, como el que pospuso en Honolulu (Hawaii). El temor a que el brote le pueda afectar, a ella y a sus seguidores, es la principal causa de esta cancelación.