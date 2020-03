Historia de vida: Presentía algo

La noche del martes, el señor Arturo Ramírez esperó a su compañera de trabajo como todos los días para irse juntos a casa, luego de un día de trabajo. Los dos subieron a la estación Tacubaya para realizar el recorrido hasta Pantitlán. Pero apenas avanzaba el convoy, cuando el señor Arturo algo presentía, pues ya casi llegando al Metro Observatorio, pensamos que iba a hacer cambio de vías, pero ahí se quedó parado. De repente avanzaba un poco para adelante y ahí se quedó parado, relató. “De repente le dije a mi compañera: ‘oye, ahora ya se está yendo para atrás’, y se fue haciendo para atrás despacito, pero luego, poco a poco, fue agarrando velocidad, velocidad, hasta que chocó con el otro”, narró al tiempo de agradecer haber sobrevivido. El señor Arturo, comentó que desde que el tren agarró más velocidad, “Yo presentía algo. Me agarré del asiento, pero cuando me agarré, se estampó muy fuerte con el otro que estaba parado en Tacubaya”. A la hora del golpe, narró el señor Arturo, sentí el jalón, por eso me mandaron a este hospital. Tengo un dolor en el cuello, pero mi amiga se fracturó el brazo izquierdo a la hora del choque, porque ella no alcanzó a detenerse. Los lesionados fueron atendidos en algunos hospitales particulares, como el Sanatorio Durango, donde el señor Arturo fue atendido junto con su compañera.