Gabriel Soto ¡hará Aventurera!

Este año, Gabriel Soto se dedicará a hacer teatro. Primero tomará el lugar de David Zepeda en Por qué los Hombres Aman a las Cabronas para hacer la gira en Estados Unidos, ya que David Zepeda comienza telenovela con Rosy Ocampo. Y al terminar ese compromiso, ya está apalabrado con Juan Osorio para interpretar a Lucio el Guapo en la reposición de Aventurera que ya prepara el productor para mediados de año.

¿Y quién podría ser la nueva Aventurera?

Por ahí me enteré que Juan Osorio está buscando sabor cubano para su protagonista, y está pensando en Livia Brito para lanzarla como la nueva Aventurera, aprovechando que la actriz recién terminó las grabaciones de Médicos y puede dedicarle tiempo al teatro. Otras candidatas que suenan son: Sofía Castro (por el buen desempeño en Mira Quien Baila) y Romina Marcos (quien recibiría la estafeta de su mamá, y exAventurera, Niurka).

Kristal Silva, lucirá vestido de Benito Santos

Quien viajó este fin de semana a Guadalajara a recoger su vestido de novia es Kristal Silva. La exreina de belleza llegó acompañada de su novio Luis Ángel para traer por fin su ajuar de bodas. Porque como buena novia, Kristal bajó de peso en estos días ¡por los nervios! y hubo que hacer algunos ajustes de última hora.

Notas y más notas…

Eugenio Derbez presentó piloto en Televisa donde se revivirán los mejores sketches de comedia de sus diferentes programas… Ha sido una semana de turbulencias, pero también de serenidad porque hemos podido aportar un granito de arena para el respeto a la mujer. Decidí poner un alto después de varios años de abusos que padecí, y silencio de mi parte. No permitiré ni uno más. No soy activista ni luchadora social, soy una madre con dos hijos pequeños a quienes debo mostrar el camino de honestidad y rectitud en la vida; y a no permitir abusos de “valientes ni influyentes”. Aquí termino, la próxima semana más nombres…