Nos agarró de sorpresa la noticia

.- Era muy noche cuando recibimos la noticia… ¡Había chocado el metro! Simplemente no lo podía creer y más que mi mamá y mi tío estuvieran heridos, narró Claudia Arzate, hija de la señora María Concepción Huerta Hernández de 63 años y sobrina de Sergio Huerta Hernández de 60 años.

Ambos hermanos estaban regresando de un viaje en el fueron a arreglar unos papeles de una operación quirúrgica a la que se había sometido la señora Huerta Hernández.

Visiblemente nerviosa, Claudia narró el susto y la sorpresa con la que recibieron la noticia y de inmediato se encaminaron al Hospital Durango en donde está internada su madre, mientras que su tío, hoy fue dada de alta.

De acuerdo a los primero reportes, la señora Concepción Huerta presenta varias contusiones debido al impacto. Asimismo, en su historial médico, se refiere que padece de Diabetes, hipertensión y asma.

-Incluso, cuando mi mamá está bajo el tren, tiene una crisis de asma, narró Claudia con voz entrecortada.

-¿Quién le ayudó a salir?

-Fueron varios jóvenes que no salieron heridos los que ayudaron a muchos pasajeros, entre ellos a mi mamá. Llegaron los bomberos y la estabilizaron.

-¿Cuál es el reporte médico que han dado de tu mama?

– Presenta varias contusiones. En este momento le están realizando varias tomografías para descartar varios daños y los médicos la están checando debido a su diabetes, hipertensión y asma.

En ese momento, sale otra de sus familiares y le grita a Claudia que se suba corriendo porque a su mamá la van a trasladar a otro piso para que siga en observación.

-¿Pudiste hablar con tu mamá?, le pregunto antes de que se fuera…

-Sí, si pude hablar con ella, está agradecida de seguir viva. Me vió y se puso a llorar. Jamás imagino que viviría una experiencia así de fuerte.

Finalmente, Claudia Arzate comentó que hasta el momento han estado recibiendo todo el apoyo del gobierno capitalino y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, quienes están en todo momento en comunicación para ver como evoluciona el estado de salud de la señora María Concepción Huerta Hernández.