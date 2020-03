La Diosa del regional mexicano: Yrma Lydya

La belleza que irradia la cantante mexicana Yrma Lydya, sólo se compara con su melodiosa voz. Y es que la diosa del regional mexicano, está de estreno con su nuevo disco Eternamente, del cual se desprende su éxito No queda nada. En exclusiva para Grupo Cantón, la también cantante de ópera, dio los detalles de su nuevo material musical.

“Debuté a los 9 años en el Teatro Esperanza Iris en un evento del gobierno de la CDMX y canté con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Soy meso soprano, así que puedo cantar tanto ópera como música mexicana, a la cual yo la tomo con mucha responsabilidad. Nuestra cultura es única, lo tenemos todo y yo disfruto mucho cantarle a mi gente”.

La guapa intérprete también compartió. “Ahora estoy con un disco maravilloso, el tercero de mi carrera, se llama Eternamente y vienen canciones clásicas de nuestra música mexicana y estoy promocionando el sencillo No queda nada. El disco es maravilloso, lo grabé en la CDMX y viene acompañado de grandes músicos y con la mayor calidad que se merece la música mexicana, se grabó con mucho cariño para la gente. Vienen dos temas inéditos y ocho covers como Sombras, Cheque en blanco, Verdad que duele y Cantando, entre otros temas que la gente recuerda y ahora en una voz joven con arreglos frescos… todas llevan mi estilo”, dijo Yrma.

La estrella ama la música desde muy pequeña. “Estoy trabajando profesionalmente desde los 9 años, llevo diez años de carrera. Desde los dos años mi mamá me metió a ballet clásico e iniciación musical y dese ahí no he parado, me he preparado también en la composición y la instrumentación. Inicié en el bel canto, que es la preparación para cantantes de ópera e inicio a leer las partituras y a conocer la historia de la música clásica, italiana y los grandes autores de la ópera y las partituras de la música clásica de nuestro país”, compartió la artista.

Yrma graba para la compañía Récord, que dirige Alejandro Aguirre, quien manejó las carreras de varios famosos, como Kika Edgard, Pablo Montero. Aguirre, de reconocida capacidad e intuición para descubrir talento, en esta ocasión, se impone el reto de grabar a una cantante de ópera en género ranchero olvidado por los medios de promoción y desplazado por corrientes musicales transitorias, pero latente en el sentimiento popular. Aguirre puede con el desafío.