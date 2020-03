Horóscopos de Yamarash para este jueves 12 de marzo

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

Ahora que hay luna menguante en Libra, usa esencia de citrino para concretar tus planes.

ARIES

(marzo21/abril20)

Será detonante tu estado de ánimo para atraer lo que te mereces. Deja que el universo te acomode donde te sientas bien. La buena vibra hace que contagie a los allegados y los llenes de sonrisas.

TAURO

(abril21/mayo21)

Júpiter abrirá oportunidades de crecimiento y buenos ingresos aprovecharlos para seguir recibiendo más ingresos. No desaproveches oportunidades es el momento o te puedes arrepentir.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

El sol ilumina los pensamientos para que aproveches más conocimientos. Se desata un sin de experiencias difíciles de descifrar. Averigua por qué suceden este tipo de sucesos y aprende para seguir creciendo.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Una sonrisa es la clave de la armonía que conecta con los astros para atrae todo lo que deseas. Modera tus comportamientos y te verás más refinado agrandando más a las personas. Fíjate bien andas muy distraído.

LEO

(julio23/agosto22)

Una ráfaga de bendiciones llega en el trabajo atrayendo ingresos de dinero que acumula ingresos. No dejes que terceras personas logren afectar tu rutina de trabajo. Será detonante seguir entusiasta para lograr salir adelante.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Cumple con tiempo en los compromisos y serás destacado. Sigue el mismo ritmo y todo saldrá muy bien. No dejes que el mal humor trunque tus planes con tu ser amado te vas aburrir.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Es momento de no solo saber la teoría si no de aplicarla el presente exige mucho más de lo que te imaginas si quieres salir adelante si no vas a seguir igual. Es un momento complicado que requiere de mucha fe.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

No caigas en provocaciones que busquen amedrentar todo con tranquilidad. Será fácil salir adelante si pones todo tu esmero. La dedicación es primordial para poder abrir caminos. Administra bien tu dinero.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

No te conformes o seguirás igual a un tienes mucho que ganar. No dejes que personas interfieran en tu relación o vas a discutir.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Será de suma importancia poder dejar a un lado la flojera para que todo se concrete. Si esperas mucho tiempo en decir lo que sientes alguien más lo va hacer. ACUARIO (enero21/febrero19)

Escucha tu voz interior te va a conducir donde eres feliz. No desaproveches el tiempo y haz una actividad con destreza física te sentirás mejor y con salud.

PISCIS (febrero20/marzo20)

No dejes que el pasado te atormente actúa resolviendo el presente para poder corregir y construir. Es detonante saber actuar en momentos cruciales.