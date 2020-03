Historia de vida: #Aborto, un mal creciente

Aurora Vargas

Tengo mucho sueño y no tengo ganas de salir, la depresión me invade. Han pasado tres semanas y nunca lo imaginé. Mi cuerpo va cambiando y no sé qué pasa conmigo. Mi nombre Ana y tengo 22 años: Mi mamá ya lo sabe.

Me dirijo a la avenida Eje 4. La fachada es roja y es inevitable no verla cuando camino. Me detengo y leo: interrupción del embarazo con pastillas mil 800 pesos y dos mil 800 pesos con raspado.

La ansiedad me gana. “Y pienso, yo no lo quiero”.

Tras varios minutos frente al letrero, tomo la decisión y entro, lo primero que diviso es al médico, hombre robusto y alto. A quien ahora recuerdo que era empleado de una zapatería donde hace algunos meses compré unas zapatillas rojas. Me pregunta: ¿qué necesito? Respondo que no quiero este embarazo.

Me explica que son dos pastillas y esperar dos horas para posteriormente limpiarme los coágulos de sangre.

Con tono más alto, me comenta que después de un mes, me puedo volver a embarazar, si así lo deseo. “No hay riesgo alguno y todo se hace un par de horas”, enfatiza. No lo pienso…. Pido de inmediato empezar. Me sientan en la orilla de una cama y me da las pastillas. Siento alivio y espero.

Veo a mí siempre amiga Julieta, que nunca me deja sola. Las manos me sudan y no sé si estoy haciendo lo correcto, pero aquí estoy. Tras echarme las pastillas en mi boca, siento cómo se disuelven y me adormecen.

Veo pasar chicas de no más de 25 años y con un semblante pálido, pero todas van por lo mismo. Nadie habla. Supongo que es normal. Nuevamente me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Ahora ya no puedo dar paso atrás.

Han pasado las dos horas, la enfermera me lleva con el médico en turno. Tengo miedo y siento que estoy en peligro.

Me dice que es cuestión de cinco minutos. Me coloca suero y me tranquiliza. Y cuando despierto me confirman que todo está bien, y ya me puedo retirar. Casi a tumbos me retiro.