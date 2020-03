Ellos madrugan rumbo al 2024

Morena se mantiene como la primera opción para la Presidencia; Tatiana Clouthier, Javier Corral y Claudia Pavlovich lideran sus partidos.

Por: LEOBARDO PÉREZ MARÍN

.- A unos cuatro años y medio de las próximas elecciones presidenciales, Morena sigue al frente de las preferencias electorales con un 40.5 por ciento, mientras que los “madrugadores” que encabezan a sus respectivos partido políticos son: Tatiana Clouthier, Javier Corral y Claudia Pavlovich.

La encuesta nacional elaborada por México Elige, del 3 al 8 de marzo, dio como resultado que actualmente el partido que fundó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es quien tiene el mayor respaldo de los mexicanos, con un 40.5 por ciento; le sigue el PAN muy por debajo con un 16.8 por ciento y llama la atención que en tercera posición los encuestados colocaron a un posible aspirante independiente con un 10.3 por ciento. Más abajo aparece el PRI con un 6.4 por ciento; le sigue Movimiento Ciudadano con un 2.1 por ciento; otros con un 1.8 por ciento.

Los que dijeron no saber, reflejan un 22 por ciento en este ejercicio de medición en el que participaron 17 mil 685 mexicanos con acceso a Facebook y con mayoría de edad. SE PREFILAN Por parte de Morena, quienes están a la cabeza de las preferencias para ser el próximo candidato presidencial son: la diputada federal Tatiana Clouthier, con un 30.8 por ciento, a quien las encuestas también ubica como una posible abanderada a la Gubernatura de Nuevo León; en segundo lugar aparece el canciller, Marcelo Ebrard con 24.7 por ciento; más abajo el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, con 11.4 por ciento y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum figura con un 7.9 por ciento.

En el caso del PAN, de acuerdo al resultado de México Elije, el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con 20.7 por ciento es el panista mejor posicionado; el dirigente nacional, Markos Cortés con 18.0 por ciento está en un segundo sitio, y en tercero el coordinador de la bancada, Juan Carlos Romero con 15.1 por ciento. Por el PRI, Claudia Pavlovich, la gobernadora de Sonora, con un 22.3 por ciento está a la cabeza; le sigue Miguel A. Osorio Chong con un 18.3 por ciento y el mandatario de Hidalgo, Omar Fayad con un 13.4 por ciento. ‘MUY TEMPRANO AÚN’ Para el profesor de la Universidad Iberoamericana y politólogo, Mario Campos, es muy temprano hablar de preferencias electorales, asegurando que aun cuando es válido que empresas realicen mediciones, aun falta mucho para las elecciones presidenciales, pues aún tienen que pasar las elecciones intermedias. “Estamos atrapados en esta espiral electoral, pero me parece muy temprano y muy inútil empezar a discutir candidaturas presidenciales, cuando no hemos llegado ni al segundo año de gobierno; es válido que cualquier encuestador decida evaluar y medir, está en todo su derecho pero me parece poco útil para la conversación pública”, indicó El especialista consideró que, la realidad de los candidatos tendrá que estar en hacer bien su trabajo en la trinchera en la que se encuentran porque faltan muchos meses, ya que si alguien quiere aspirar a algo más lo primero que tiene que hacer es dar buenos resultados ahorita.