Distribución de boletos para rifa, falla

La venta de boletos para el sorteo que iniciaría a partir del lunes 9 de marzo y, que finalmente se pospuso para este martes, falló en la distribución de billetes, además de que no resultó un buen negocio para los vendedores de los billetes, y resultó gravoso para los jugadores de la lotería porque no es lo mismo comprar uno de 30 que uno de 500 pesos, además de que en algunos expendios aún no llegaban las series.

En Gante y Madero, el personal que atiende uno de los expendios más grandes que hay en el Centro Histórico, confirmó a este medio que los boletos comenzaron a venderse desde este martes, pero que no todos los puestos tenían su ‘serie’ de boletos.

Para Lili, quien sólo enseñó su boleto y pidió secrecía, dijo que fue una de las primeras mujeres en adquirir su boleto y se sintió orgullosa por contribuir con un granito de arena a la rifa, pues se trata, dijo, de ayudar a México.

“Estoy feliz y emocionada porque ya adquirí mi cachito de lotería para apoyar en la rifa del avión presidencial. Fui de las primeras, y estoy convencida de que esto ayuda a nuestro presidente y a México”, declaró.

Para el señor Evaristo, que lleva más de 20 años vendiendo billetes de lotería, la venta de los boletos para el avión presidencial no ha sido la mejor opción ni para él, mucho menos para los clientes, pues no confían en ese sorteo, además de que el precio es muy elevado.

“Hay pocos boletos, a mí no me conviene venderlos porque cuesta 500 pesos y los clientes prefieren pagar 30 pesos por los otros boletos. Además, nos van a dar muy poco de comisión, apenas el 8 por ciento de cada cachito vendido”, reveló.

En otro de los expendios, ubicados en el primer cuadro de la capital, Venustiano Carranza y Bolívar, la venta de boletos iba muy lenta y, aunque los billetes son exhibidos en su vitrina principal, muy poca gente pregunta, o está interesada.

“Desde temprano, abrimos a las 8 de la mañana, tenemos los boletos aquí, pero si acaso se han vendido unos tres porque la gente dice que es caro. Pero apenas es el primer día y esperamos que mejore la venta. Yo pienso que difícilmente se venderán bien”, dijo el señor Armando.