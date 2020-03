Psicópata del ring: Psycho Clown

Ciudad de México.- Heredero de una de las dinastías más importantes dentro de la lucha libre mexicana, la de Los Brazos, Psycho Clown decidió forjar su propia historia y renunciar al nombre que le había heredado su padre, El Brazo de Plata, y le dio vida a Kronos dentro de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Sin embargo, ante las pocas oportunidades en esa empresa decidió dejarla en 2006 e integrarse a las filas de la AAA, donde luego de luchar por un tiempo como Brazo de Plata Jr, le dio vida a un personaje que de golpe y porrazo se convirtió en ídolo de multitudes: Psycho Clown.

Fue así como el 14 de diciembre de 2007 hizo su debut en la Tres Veces Estelar con el concepto de Los Psycho Circus, junto a Monster Clown y Murder Clown, conformando una de las tercias más poderosas. Pero la idea del Totalmente Payaso no era solamente brillar en equipo, sino individualmente, por lo que se hizo de grandes rivalidades y alcanzó las cabelleras de Súper Crazy en mayo de 2011; Los Perros del Mal (Halloween, Damián 666 y Nicho el Millonario) en duelo de tercias, en octubre del mismo año.

En 2014 dejó pelón a Texano Jr en la Triplemanía XXII y aplicó la misma dosis a Pagano en la Triplemanía XXIV, en 2016. Luego, acompañado de Dr. Wagner Jr, obtuvo las máscaras de Carta Brava Jr y Soul Rocker, en Verano de Escándalo 2017, pero sin duda su máximo triunfo y consagración como luchador fue haber dejado sin máscara a una de las más grandes leyendas vigentes del pancracio mexicano: Dr. Wagner Jr, a quien venció contra todos los pronósticos en la Triplemanía XXV celebrada en la Arena Ciudad de México el 26 de agosto de 2017, fecha que quedará marcada en él para siempre.

DE ÉLITE

Haber dejado sin capucha a una leyenda, convirtió al Psicópata del Ring en el estandarte de AAA, pero a la vez le implicó una responsabilidad mayor. “Yo sé que me toca a mí sacar la cara por la empresa, más ahora con la llegada de luchadores invasores como L.A.Park, Pentagón, Fénix y Los ingobernables: Rush y Bestia del Ring, pero yo estoy preparado en toda la extensión de la palabra y me estoy preparando más física y mentalmente, porque sé que vienen encuentros muy fuertes, con luchadores muy recios, pero también en AAA hay grandes gladiadores y tendré que apoyarme en ellos para enfrentarlos”, sentencia.

Agrega a Grupo Cantón que haber tenido encuentros de gran relevancia le ha servido para salir avante casi siempre. “Hay que luchar siempre por mantenerse en los primeros planos, espero lograrlo con estas nuevas rivalidades que llegan, porque obviamente yo soy uno de sus objetivos y tendré que hacer alianzas para enfrentarlos, pues ellos vienen acompañados, pero también me gustaría enfrentarlos en mano a mano para demostrar mis capacidades”. Esta situación, sin duda, lo alentó para hacer de nuevo tercia con Monster y Murder, pues eso lo hará más poderoso.

“Yo lo que quiero es un mano a mano contra Rush, ya que dice muchas cosas, pero me parece que no debe de hablar tanto y demostrar quién es arriba del ring; ahí es donde le voy a mostrar quién es Psycho Clown, para que se calle la boca”. Sobre la posibilidad de hacer pareja con alguno de los invasores, aseguró que es profesional y lo hará con gusto, como ya lo ha hecho con Pentagón o Fénix, pero no soportará traiciones de ninguno.

“A todos los que llegaron los conozco muy bien y sería un honor tenerlos en mi esquina, pero que no se confundan, porque cuando me toque enfrentarlos, lo haré con todo”, lanza y de paso le advierte al Rey Escorpión que “no voy a descansar hasta dejarlo pelón, y de ahí que se forme el que quiera”.