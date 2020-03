Peso resistió desplome de bolsa de valores: AMLO

Ciudad de México.- el presidente López Obrador aseguró que pese a la caída de las bolsas del mundo por el coronavirus COVID-19 y el desplome en los precios del petróleo, el peso mexicano resistió.

“Ante la crisis que se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus y la caída del petróleo ahí vamos, resistiendo. Logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos. No se endeudó el país, por primera vez no creció la deuda publica, al contrario, poquito pero bajó. Creció el monto de la reservas en 10 mil millones de dólares. 184 millones de dólares.

Además, aseguró que se tiene un fondo de estabilización con presupuesto de 150 mil millones de pesos.

“Resistió nuestro peso porque estuvo complicado, está complicado todavía. Ayer fue un mal día, se afectaron las bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron ayer y la nuestra aguantó”, expresó desde Palacio Nacional.