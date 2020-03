“Me casaré con Odalys por el civil porque me casé con Grettel por la religión”: Pato Borghetti

“Me casaré con Odalys por el civil porque me casé con Grettel...

Pato Borghetti ¿Le propusiste matrimonio el 9 de diciembre de 2019 a Odalys Ramírez, pensé que se iban a casar el 28 de febrero del 2010 que sería su aniversario de novios pero siguen sin casarse y ya tienen 10 años juntos?

“Claro que nos vamos a casar, sí va a suceder, como ya me casé por la iglesia con Gretell, por la iglesia ya no me voy a casar pero con Odalys nos casaremos por el civil”.

Los 2 son muy exitosos en el trabajo, ¿los 2 aportan a la casa?

“Somos equipo y aportamos a la familia sin ver que qué es de quién sino para beneficiar a la familia”.

¿Ya se compraron una casa?

“Estamos en eso, mi plan es comprar 3 casas, una a nombre de Santino, otra al de Gia y otro al de Rocco, mi sueño es darles algo a cada uno”.

¿Qué pasaría si les pones tu casa a su nombre y te echan a la calle cuando crezcan?

“Espero trabajar lo suficiente para no depender de ellos o alquilaré una para mi, en eso no tengo problema”.

¿Quieren más hijos tú y la bella Odalys?

“Ya no mas, estamos felices con los 3”.

¿Quién es más estricto tú o tu mujer?

“Soy muy consentidor, Odalys pone más límites, ella también es parte de la educación de Santino y los 2 se quieren mucho”.

¿Te molesta por Santino que Gretell se haya casado?

“Al contrario, me alegra y me da gusto que trabaje y que tenga marido, Gretell es la mamá de mi hijo y cuando ella está contenta a mi hijo le va mejor, a él le hace bien ver a su mami feliz”.

A Gretell le decías trapito, ¿Cómo le dices a Odalys?

“Le digo Amore”.

¿Santino nunca te ha dicho que quiere irse a vivir contigo?

“A veces me dice que me quiere ver más y le digo a Gretell: -Déjamelo un día más- y no hay problema, lo que él quiera quiero yo, Santi sabe que mi casa es su casa”.

¿Juntas a tus hijos, a Santino, a Gia y Rocco?

“Son hermanos, Santino está un fin de semana con nosotros y uno con Gretell, cuando es así, yo preparo todo para la escuela, le hago el desayuno y hacemos la tarea.” Dijo Pato quien asegura que si sus hijos quieren estudiar en un futuro en Europa y les dará su nacionalidad italiana.

¿Vas a ser celoso con Santino cuando tenga novia o con Gia y Rocco?

“Con Gia sí, con Santo y Rocco no, soy protector, celoso no, les enseñaré que cuiden su corazón.”

¿Tu suegra los ayuda mucho, vive contigo?

“No, ni mi suegra ni mi mamá viven en México, pero Oda y mi mamá se aman y yo también tengo una gran relación con su familia y cuando vienen los abuelos salimos un poco más y les dejamos a Gia y a Rocco”. Concluyó Pato Borguetti quien lleva 20 años como cantante, actor y ahora conduce con mucho éxito: “Venga la Alegría”