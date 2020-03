Diego Boneta a “marchas forzadas” en serie de Luismi

El galán de temporada Diego Boneta está trabajando a marchas forzadas en las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, pues se la pasa 16 horas filmando, cuatro de ellas dedicadas a la caracterización.

“Fue difícil salir de esa piel y ahora volver a entrar pero toca entrar y con todo. Somos muy diferentes, en este caso… es un reto enorme salir como el personaje que es más grande, aquí el reto es estar saliendo de un personaje y otro, ya son dos personajes”, dijo Diego Boneta ahora que interpretará a Luismi de 35 años.

Además, aseguró que El Sol no se aparece por los foros. “No he visto a Luis Miguel. He estado en el foro, hemos estado trabajando 16 horas al día. Me veo como una persona totalmente diferente porque ahora hasta uso máscara del personaje, me tardan cuatro horas en ponérmela, algo muy profesional, es increíble como después de tantos a los de estar estudiando cada detalle, ya es una realidad grabar el personaje”, dijo Boneta.

La segunda temporada de la serie de “Luis Miguel La Serie” ya se encuentra en grabación en la CDMX. Tras el gran éxito de la primera temporada, Netflix aseguró que Diego Boneta regresará al icónico rol de Luis Miguel, en esta ocasión interpretando al cantante en dos líneas de tiempo diferentes. Por el video que subieron en plataformas, en el que se escucha las canciones Cómo es posible que a mi lado y México en la piel se entendió que la historia abarcará de 1996 a 2005, pues en esos años fueron estrenadas.