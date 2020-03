Mujeres frenan economía del país

FERMÍN SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO.– La violencia de género que se vive en México es verdaderamente de miedo, 10 mujeres al día no regresan a su casa, ya que son asesinadas, antes esto millones de ellas con la esperanza de construir un mundo más justo y en paz, el día de hoy protagonizaron un paro nacional histórico en varias zonas del país, esto después de la mega marcha en el Día Internacional de la Mujer.

Las calles, escuelas, oficinas y medios de transporte colectivo tuvieron una mínima presencia de mujeres en distintas ciudades, incluyendo la CDMX. De acuerdo con el BBVA México y Citibanamex, el impacto económico que tendrá el movimiento #UnDíaSinNosotras”, se estima en un rango de entre 34 mil millones de pesos hasta poco más de 43 mil millones de pesos, debido a la paralización de actividades laborales remuneradas y no remuneradas.

En un reporte, BBVA destacó que las afectaciones a la actividad económica podrían ascender, asumiendo que todas las mujeres se suman al movimiento, a 23 mil 200 millones de pesos en actividades económicas remuneradas, que equivale a casi 0.1% del PIB, en tanto que serían 11 mil 371 mdp adicionales por trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados. Citibanamex estimó que las pérdidas económicas por la ausencia de mujeres en sus trabajos podría alcanzar hasta 43.5 mil millones de pesos o 50.7% del valor agregado total a la economía en un día. Consideró que el porcentaje de mujeres que se ausentará de sus labores será de 30% -6.6 millones de trabajadoras-, lo que generaría una pérdida económica de 7.4 mil millones de pesos. Estás protestas reflejan cómo se ha intensificado la lucha de las mexicanas contra la violencia y la impunidad en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres.

Para Priscila Palomares, integrante y cofundadora del movimiento Acoso en la U se están parando labores, “porque vivimos en una sociedad que cada vez que denunciamos y no nos hacen caso, por cada vez que nos dejan en la impunidad o por cada vez que hay una legislación que no respeta nuestros derechos, nos dejan un mensaje muy claro, la vida de las mujeres no importa y si importa, importa tanto, que el día que nos desaparezcamos, les vamos a hacer falta y por eso es el paro, para demostrar, la importancia que nosotros tenemos en la sociedad. Y que necesitamos que se nos respete”.

Oficinistas de miles de empresas también compartieron en sus redes sociales imágenes de sus centros de trabajo casi vacíos, pues varios puestos corresponden a las mujeres que se unieron a la protesta #UnDía- SinNosotras”. Ante el paro nacional de mujeres, sucursales de los bancos BBVA, Citibanamex, Santander, Scotiabank, entre otros, cerraron . La confederación de negocios Coparmex instó a sus más de 36 mil compañías socias en todo el país a participar, pese a estimar que la huelga supondría pérdidas de cientos de miles de dólares.