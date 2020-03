Los daños colaterales de la marcha por el día de la mujer dejaron marcas en ésta policía

Durante la marcha del domingo, efectuada por el día internacional de las mujeres en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó un saldo de 38 personas lesionadas.

A través de redes sociales, una mujer policía subió imágenes del daño que recibió durante la manifestación que tuvo que cubrir. Con las esquirlas de un petardo lanzado por alguien, su cara recibió el impacto.

“Muchas veces me han preguntado que si no me da miedo ser ‘POLICÍA’ que es muy arriesgado y pues el único miedo que tengo es el de no llegar a casa y poder abrazar ami mamá y a toda mi familia…

Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres.

Las feministas me quemaron el día de ayer y yo solo deseo poder sanar y que por su dichosa ‘lucha’ la cara no me quede marcada

#YoNoHeMatado #YoNoHeViolado

Espero en un futuro poder ver esta publicación y rearme de esto”.

