Incertidumbre en Australia por el COVID-19 hace que un par de mujeres se peleen por papel higiénico

El Coronavirus de ha esparcido por todo el mundo. Es tal el miedo que algunas personas tienen que, al enterarse de un caso en su país, abastecerse ante el temor de quedar sin nada para comer o protegerse.

En Australia, un grupo de mujeres protagonizaron una pelean donde el premio era un carrito lleno de papel higiénico. En un video subido a redes sociales, se muestra cómo algunas mujeres se empujan, gritan y luchan por el carrito de compras y, en un momento de ese altercado, una de las presentes tira del pelo a otra fémina involucrada.

“Solo quiero un paquete”, expresa una de esas mujeres, mientras que quien posee el carro lleno de papel higiénico responde: “No, un paquete no” antes de que dos trabajadores del supermercado intervengan para detener la discusión.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 7, 2020