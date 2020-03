Historia de vida: Cómo apoyar en este día

Esta ocasión más que una historia de vida te decimos lo que no debes hacer o debes hacer este día si eres mujer y si eres hombre apoya a una mujer a lograr estos puntos. Como sabes, hoy 9 de marzo se lleva a cabo un paro nacional de mujeres, difundido en redes sociales como #Un día sin nosotras, en el cual, estudiantes, trabajadoras, amas de casa y las mujeres de todas profesiones, suspenderán sus actividades cotidianas como protesta ante la violencia de género que se vive en el país.

¿Estás viendo una Ciudad vacía el día de hoy? Pues este es el motivo: Muchos colectivos han dejado claro que no se trata de un día de descanso, por lo cual, han emitido algunas recomendaciones sobre lo que no se debe hacer ese día, y aquí te los presentamos: 1. No ir al trabajo: Se busca que las mujeres no asistan a sus trabajos u oficios para que los hombres tomen conciencia de trabajo que hacen y cómo éste es imprescindible; además, también se convoca a las jóvenes y niñas a no asistir a la escuela. 2.- No hacer labores domésticas: Todas las amas de casa también son trabajadoras, sólo que a ellas no se les remuneran sus labores. Por ello, las que participen en el paro no deberán hacer tareas domésticas, a fin de que los hombres puedan tomar conciencia de la importancia que tienen sus tareas. 3.- No comprar ni contribuir al capitalismo: No consumir en cafeterías, no comprar en tiendas, no comer en restaurantes, no ir a plazas comerciales, no ir al cine, no cargar gasolina, así como no ir al banco ni utilizar tarjetas bancarias. 4. No utilizar redes sociales ni plataformas de streaming, con el fin de que la ausencia de las mujeres pueda percibirse en todos los espacios, incluso los virtuales. Este paro nacional que vivimos no es un día festivo. Se trata de simular una desaparición que pudiera ser una realidad si las cifras siguen como hasta ahora, esto se trata de una protesta por las 10 mujeres que son asesinadas diariamente en México.