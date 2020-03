El flautista de Hamelín y AMLO

MAESTRO, MARIO IVÁN MARTÍNEZ LLEVARÁ EL FLAUTISTA DE HAMELÍN A BELLAS ARTES

-Eso me recuerda que Obrador también está librando al pueblo de las ratas que infestaron Los Pinos y otras sedes gubernamentales como la Sedesol, Pemex, la SCT, la Segob, la… AMLO dijo que el gobierno de EU se ha moderado, hay más respeto hacia México, sin trato discriminatorio ni racista. -Con Trump nunca se sabe, y menos si comienza su campaña de reelección debajo de Biden o Bernie Sanders. Obrador citó que la violencia contra mujeres y niñas no es compatible con la 4T y que va a acabar con ella. -Al tambo todos los violadores y acosadores, y en los casos de novios o esposos celosos y machistas, las damas agraviadas tendrán que poner más de su parte: a la primera golpiza, al carajo y a denunciar penalmente. Don Andrés pidió en un acto en Zacatecas ponerse todos de pie para expresar su rechazo al machismo. -El que no brinque es macho… y el que se pase de listo, cárcel. Dicen que Angélica Rivera y sus hijas alistan maletas para mudarse a una mansión suiza. -Seguramente comprada con su sueldazo de actriz en Televisa, haciendo el papel de primera dama de 2012 a 2018. Por el Coronavirus Covid-19, El Vaticano canceló su misión de investigación de abusos clericales aquí. -Iba a enviar dos agentes, pero se dio cuenta de que necesitaba más de 500 refuerzos para investigar solamente a Los Victimarios de Cristo…