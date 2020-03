El feminismo de moda está pagado

Mafian Tv

Twitter: @FabianPasos

Cientos de mujeres; hoy despertaron y no se percataron de lo que sucedió en el país el día de ayer. No tienen el tiempo para involucrarse en líos; su prioridad es demostrar su fortaleza, su independencia, su ambición, su ímpetu y su perseverancia.

Ellas no se sienten representadas por un movimiento que nos divide como sociedad y le callan la boca a cientos de mujeres que con violencia pretenden ser escuchadas.

En mi entorno; muchas mujeres me han expresado el típico… “Ellas no me representan” y me han dado sus conclusiones de lo que sucedió ayer. Muchas aseguran que estos grupos están pagados por gente poderosa del país y esto podría ser cierto.

Como bien lo han sugerido algunos periodistas; sería interesante analizar los recursos que reciben diversas personas que comandaron los movimientos del día de ayer. Te sorprenderías al saber que hay muchos intereses políticos detrás; donde una de las prioridades es seguir acarreando algunas mentes débiles que apoyen el vandalismo y el anarquismo sin pensar en las consecuencias.

Hoy, miles de mujeres trabajarán arduamente para sacar adelante a sus familias ellas no tienen tiempo para manifestaciones que atentan en contra de su género y evidencia las carencias del mismo. Un movimiento sin estatutos claros y mucho menos líderes capaces.

Esas mujeres que luchan incansablemente por salir adelante pese a las adversidades son las que demuestran con acciones las carencias de un movimiento que sigue modas mundiales y aún carece de fortaleza en México.

Me desperté con cientos de mensajes donde mujeres de todos los estratos buscan alzar la voz vía #MafianTv para decirme algo sencillo.

“Ellas no me representan”

Está comprobado que grupos de choque conformados por empresarios y políticos de derecha auspiciaron este movimiento violento para manipular audiencias que aseguran el descontento de miles de mujeres es general; cuando no es así.

Te invito a analizar lo que sucedió ayer en nuestro país y que hoy las secuelas crearán una moda anarquista llena de estatutos endebles.

Nos vemos en #Mafiantv