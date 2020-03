Desalojan a 5 mil mexiquenses

Estado de México.- En el Estado de México, tan solo el año pasado, ocurrieron más de cinco mil desalojos ilegales “con el consentimiento de jueces”, de acuerdo con el activista José Humbertus Pérez Espinoza, porque no existen en la entidad el juicio especial hipotecario.

Tras su experiencia dentro del penal “Sergio García Ramírez”, dijo, ha podido conocer diversos casos donde existe un sinfín de “presuntos inocentes”, por lo que ahora no sólo su lucha social es a favor de la vivienda, sino en favor de los que se encuentran recluidos por el delito de robo y, en algunos casos, no se les configura el delito o son inocentes acusados impunemente.

El activista informó a Grupo Cantón que pedirá a integrantes de la LX legislatura local promover la creación de una comisión que investigue a los jueces civiles y penales en la entidad mexiquense.

Explicó que “la ley orgánica del estado de México dice que el Poder Legislativo puede formar la figura, comisión, para que se investigue la actuación de los jueces y a su vez se informe al Consejo de la Judicatura”, los excesos que cometieron y sean destituidos de sus cargos.

“Voy a comenzar con los jueces que me giraron las órdenes de aprehensión y vamos a iniciar con los jueces que están ordenando desalojos porque no hay juicio especial hipotecario” y no pueden ordenar el desalojo”; hacerlo es ilegal.