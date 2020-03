Buena para los golpes

Ciudad de México.- Su pinta, más bien de modelo, podría romper con el estereotipo de una chica que se gana la vida arriba de un cuadrilátero.

Sin embargo, Diana Fernández, La Bonita, yendo en contra de las probabilidades, lanza que su aspecto físico pudo ser un provocador de prejuicios, pero no sólo para los hombres, que son quienes dominan la disciplina, incluso también para las mujeres.

“Es como una arma de doble filo, porque algunas peleadoras salían con más ganas de lastimarme. Decían que me iban a desfigurar y a demostrarme que yo no era una pugilista, pero con resultados fuimos cambiando un poquito ese pensamiento.

Aunque todavía algunos piensan que no soy buena, pero con trabajo pude hacer que me reconozcan. “Creo que está un poquito compartido, porque con las mujeres hay rivalidad y los hombres porque piensan que sólo somos una cara bonita”. Y los inicios de la boxeadora juarense, para seguir los pasos de su hermano mayor, tuvieron por supuesto capítulos complicados, sobre todo por su condición de ser una chica.

“Me meto al boxeo y ahí descubro mi pasión por este deporte. Primero fue como actividad cotidiana, después me empezó a gustar más; cuando me subí a pelear, antes de sentir miedo, sentía mucha adrenalina”.

“Algunos entrenadores no querían entrenar a mujeres, todavía tenían esa idea de que no servíamos para esto; pero poco a poco me fui abriendo paso con mi esfuerzo y con mi resultado, y ya después me vine para la capital para buscar mayor nivel”.

Acepta que quienes se encargan de formar a los boxeadores, eran poco enfocados con las féminas, aunque también acepta que con el paso del tiempo la mentalidad se ha forjado diferente.

“Al principio me tocó que los profesores no me ponían mucha atención, pues se centraban en sus estrellas, que siempre eran hombres. Se notaba mucho la diferencia, no había mujeres para hacer sparring, entonces me ponían a hacer guantes con varones”.

COMPLICADO

Y por ser parte del llamado sexo débil, Diana cuenta que alguna vez tuvo que toparse con la poca tolerancia de un compañero de entrenamiento. “Una vez me tocó boxear con un muchacho, pero él no quería, obviamente por mi sexo. Peleamos y le pegué durísimo, entonces hizo una mala escena y dijo que no quería volver a boxear conmigo y que no me había pegado porque era mujer”. Aunque en términos generales, siente el apoyo y respaldo de la mayoría de peleadores con los que le toca compartir ring.

“La verdad me cuidan mucho, tratan de no lastimarme, sólo me ayudan para mejorar mi técnica y entrenamiento”.

AGRADECIDA

En cuanto a su carrera, aunque comenta que las diferencias siguen siendo evidentes, se dice agradecida por contar con un lugar preponderante. “Empecé con el pie derecho, nunca he sido relleno en ninguna cartelera, desde que empecé gracias a Dios siempre he estado arriba y he tenido el apoyo suficiente. “Todavía los sueldos no son equiparables, aún hay esas diferencias con los hombres. En Estados Unidos, que son las funciones grandes, hay pocas mujeres”.

SIEMPRE FIRME

A pesar de los obstáculos o las complicaciones, Fernández ataja que jamás pensó en abandonar la profesión o dar un paso al costado. “Nunca ha pasado por mi mente, porque el boxeo es algo que me gusta, que me llena, soy feliz; a pesar de que he tenido derrotas y malos momentos, me he sabido sobreponer”.