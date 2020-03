Así se vive #UnDíaSinMujeres en varias partes de México

Ciudad de México.- a través de los hashtags #UnDíaSinMujeres y #UnDíaSinEllas, miles de usuarios comparten como se ven las calles en diversas partes de México sin mujeres a su alrededor.

En redes sociales se observa el transporte público, la vía pública, oficinas, escuelas y negocios con pocas mujeres circulando.

El paro nacional #UnDíaSinNosotras nació como una iniciativa para protestar contra la violencia de genero y los feminicidios que existen en todo el país.

The Mexico City subway is reportedly letting people go through without paying, since most of the ticket vendors are… women. #UnDíaSinEllas pic.twitter.com/gmiQQlPZgk

— Laura Martínez® (@miblogestublog) March 9, 2020