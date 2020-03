Asesinan a estudiante de la Ibero León

Nadia Rodríguez Saro Martínez, de la Universidad Iberoamericana León, fue asesinada la madrugada del domingo en Salamanca, Guanajuato

México.- Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, estudiante de la Universidad Iberoamericana de León, fue asesinada a balazos la madrugada del domingo camino a la comunidad de La Ordeña, después de llevar a una amiga a su casa con la que había ido a una fiesta.

La joven publicó en sus rede sociales un mensaje en el que simulaba haber sido víctima de violencia. El 6 de marzo publicó una imagen con la frase “desaparecida” y un mensaje dirigido a su familia:

“Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento… que disfruté de mi vida, que reí, bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada… que algún día pensé que el mundo podía cambiar, pero terminó quitándome la vida”.

El Servicio de Urgencias reportó a las 2:27 horas el hallazgo de un mujer sin vida dentro de un vehículo con diversos impactos de bala. Horas después su padre, Bernardo Rodrìguez Saro Ortiz dio a conocer la muerte de su hija.

El día de ayer compañeras de Nadia participaron en la marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer espacio desde donde exigieron justicia para la joven. “’Porque si algún día soy yo, quiero ser la última’. El viernes Nadia escribió esto y hoy en la madrugada nos la mataron. Solo pedimos justicia para Nadia y para todas las que nos faltan”, señalaron.