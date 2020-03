Ambulantes ahogan Naucalpan

Tacho Camacho

El ambulantaje en Naucalpan se ha convertido en una amenaza no solo para el comercio informal, sino para la propia ciudadanía, la cual se ve imposibilitada a transitar por calles y vialidades con el temor de que sean asaltados, pues los mismos tianguistas solapan a los delincuentes a fin de no tener problemas con ellos y con eso de que no se cuenta con policías, la cosa es cada día más insostenible.

Motivo por el cual, dueños de establecimientos y vecinos de Naucalpan, solicitan la ayuda del gobernador Alfredo del Mazo Maza a fin de que tome cartas en el asunto y frene el caos de movilidad y vialidad no solo en el Centro sino en diversas vialidades, colonias y fraccionamientos del municipio que dizque gobierna Patricia Durán Reveles, la cual ha dado la espalda a la población para acabar con este cáncer que ha crecido en forma desmedida.

Es imposible tanto caminar a pie o en automóvil ya que en este último se tarda hasta una hora o más para cruzar el centro, debido a que por arte de magia, también diversas rutas de combis, se han adueñado de la principal vialidad, así como aledañas propiciando un caos, en tanto elementos de Seguridad Pública hacen caso omiso, prefieren implementar operativos sobre el Periférico dizque para que conductores particulares y choferes cuenten con la documentación oficial, aun cuando en la realidad a lo único que se dedican es a extorsionarlos por cualquier motivo aunque no sea oficial.

Tanto la corrupción como las irregularidades se han convertido en el pan de todos los día en las oficinas del gobierno local, muestra de ello son: la Secretario de Desarrollo Económico a cargo de Alfredo Vinalay Mora, quien recientemente informó que la dependencia se maneja con toda transparencia, lamentablemente y volviendo al caso del ambulantaje se menciona que de cien permisos únicamente 10 son oficiales, el resto son clonados. Otra dependencia es Vía Pública a cargo de Emeterio Delgado García, quien se ha convertido en el personaje que trae a renta a todos los dueños de bares y restaurantes de Naucalpan, donde por cierto mensualmente son millonadas las que se reciben, pero de ese dinero no ingresa un solo centavo a las arcas.

Y qué decir de Seguridad Pública y Tránsito, que con eso de que el comercio informal les donó 25 motocicletas, líderes y ambulantes se han convertido en intocables, por lo cual los uniformados prefieren no hacerse presentes en horas pico ni a ninguna hora del día para dar la vialidad que se demanda en la cabecera municipal.

Sin duda alguna Patricia Durán Reveles se ha convertido en una planta de ornato, un cero a la izquierda y a pesar de que prometió un cambio radical para la administración, no ha hecho nada lo que le ha valido serios señalamientos por parte de los integrantes del Cabildo que por cierto, a las secciones no asiste, todo lo hace a control remoto y así quiere reelegirse.

La reestructuración de la administración para combatir las irregularidades debería iniciarla en Desarrollo Económico, Vía Pública, Seguridad y OAPAS que se han convertido no solo en las más criticadas sino en las más corruptas.

Por cierto, el que se ha ganado las palmas de oro es OAPAS, dependencia que recientemente instaló más de mil medidores en la Primera Sección de Lomas Verdes con un costo por unidad de 1,400 pesos, mismos que el Ayuntamiento pagó por aparato 300 pesos por aparato. Lamentablemente para los naucalpenses que son los que deben pagar los platos rotos, dichos medidores han sido retirados pues son cambiados por electrónicos; se menciona que detrás de este negocio está el director del Organismo del Agua, Ricardo Garduño, quien no es la primera vez que es criticado por sus transas y manejos turbios.

La promesa de Patricia Durán de combatir la corrupción y las irregularidades han sido palabras huecas y ahí tiene varias denuncias que esperan soluciones reales no promesas.